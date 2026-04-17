Трамп хочет конца войны любой ценой: США могут пойти на внезапные уступки

Президент США Дональд Трамп может пойти на новые компромиссы ради сделки с Ираном. Об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника из региона Персидского залива.
По словам источника, американский лидер настроен на завершение конфликта и рассматривает возможность уступок в рамках переговорного процесса. При этом ключевым фактором остается позиция Тегерана.
«Я думаю, он пойдет на новые компромиссы… (Трамп — ред.) серьезен в отношении переговоров и очень хочет, чтобы это закончилось, но иранцы пока отказываются дать то, что ему нужно, чтобы сохранить лицо и выйти», — приводит издание слова собеседника.
Тем временем Трамп не исключил личного участия в церемонии заключения возможного мирного соглашения. По его словам, если подписание пройдет в Исламабаде, он может туда приехать. Американский лидер также допустил, что новый раунд переговоров состоится уже в ближайшие дни.