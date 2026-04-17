Роспотребнадзор предупредил волгоградцев об опасной инфекции

Волгоградцев призывают защититься от опасной инфекции.

Источник: Комсомольская правда

Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области напоминает о геморрагической лихорадке с почечным синдромом — опасной природно-очаговой инфекции, которая ежегодно регистрируется в регионе. Эта болезнь, вызываемая хантавирусами, может протекать тяжело и даже привести к летальному исходу, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

ГЛПС передаётся от грызунов воздушно-пылевым, через заражённую пищу и контактным путем. Весной, когда грызуны активно ищут пищу и тепло в человеческих жилищах, риск заражения возрастает. Симптомы включают резкое повышение температуры, головную боль, тошноту, боли в пояснице и снижение зрения. Важно, что больной человек не опасен для окружающих.

Необходимо проводить влажную уборку в дачных домиках и подсобных помещениях после зимы, обрабатывать посуду кипятком или дезинфицирующими средствами, сушить постельные принадлежности на солнце, уничтожать грызунов на участках и в домах.