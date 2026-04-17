Роспотребнадзор предупредил волгоградцев об опасной инфекции

ГЛПС передаётся от грызунов воздушно-пылевым, через заражённую пищу и контактным путем. Весной, когда грызуны активно ищут пищу и тепло в человеческих жилищах, риск заражения возрастает. Симптомы включают резкое повышение температуры, головную боль, тошноту, боли в пояснице и снижение зрения. Важно, что больной человек не опасен для окружающих.