В Казахстане ускоряют газификацию регионов

Газификация в Казахстане: Развитие и Новые Перспективы
Сегодня газификацией охвачено около 13 миллионов человек, и уровень подключения к газовым сетям постепенно растёт, передаёт DKNews.kz.
Рост уровня газификации
По итогам 2026 года планируется довести уровень газификации страны до 64,3%. Это выше показателя прошлого года, который составлял 62,4%.
Развитие инфраструктуры позволяет постепенно подключать новые населённые пункты и улучшать качество жизни населения.
Новые проекты в регионах
В текущем году в стране реализуется 40 проектов по газификации. В результате:
Доступ к природному газу получат более 32 тысяч человек.
Подключение затронет 10 населённых пунктов.
Проекты охватывают сразу несколько регионов страны:
Актюбинская область.
Западно-Казахстанская область.
Жамбылская область.
Карагандинская область.
Костанайская область.
Кызылординская область.
Мангистауская область.
Туркестанская область.
области Ұлытау и Жетісу.
Развитие газовой инфраструктуры
Параллельно продолжается развитие магистральных газопроводов. Одним из ключевых проектов остаётся строительство первого этапа второй нитки газопровода «Бейнеу — Бозой — Шымкент».
К концу года планируется завершить строительство линейной части газопровода, который рассчитан на пропускную способность до 10 миллиардов кубометров газа в год.
Значение проекта
Расширение газовой инфраструктуры направлено на:
Повышение уровня энергетической безопасности.
Обеспечение стабильного снабжения регионов.
Снижение зависимости от альтернативных видов топлива.
Улучшение бытовых условий населения.
По мере реализации проектов доступ к природному газу будет расширяться, особенно в отдалённых и сельских районах.