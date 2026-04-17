В Казахстане ускоряют газификацию регионов

В Казахстане продолжается системная работа по расширению доступа населения к природному газу.

Источник: DKNews.kz

Газификация в Казахстане: Развитие и Новые Перспективы

Сегодня газификацией охвачено около 13 миллионов человек, и уровень подключения к газовым сетям постепенно растёт, передаёт DKNews.kz.

Рост уровня газификации

По итогам 2026 года планируется довести уровень газификации страны до 64,3%. Это выше показателя прошлого года, который составлял 62,4%.

Развитие инфраструктуры позволяет постепенно подключать новые населённые пункты и улучшать качество жизни населения.

Новые проекты в регионах

В текущем году в стране реализуется 40 проектов по газификации. В результате:

  • Доступ к природному газу получат более 32 тысяч человек.

  • Подключение затронет 10 населённых пунктов.

Проекты охватывают сразу несколько регионов страны:

  • Актюбинская область.

  • Западно-Казахстанская область.

  • Жамбылская область.

  • Карагандинская область.

  • Костанайская область.

  • Кызылординская область.

  • Мангистауская область.

  • Туркестанская область.

  • области Ұлытау и Жетісу.

Развитие газовой инфраструктуры

Параллельно продолжается развитие магистральных газопроводов. Одним из ключевых проектов остаётся строительство первого этапа второй нитки газопровода «Бейнеу — Бозой — Шымкент».

К концу года планируется завершить строительство линейной части газопровода, который рассчитан на пропускную способность до 10 миллиардов кубометров газа в год.

Значение проекта

Расширение газовой инфраструктуры направлено на:

  • Повышение уровня энергетической безопасности.

  • Обеспечение стабильного снабжения регионов.

  • Снижение зависимости от альтернативных видов топлива.

  • Улучшение бытовых условий населения.

По мере реализации проектов доступ к природному газу будет расширяться, особенно в отдалённых и сельских районах.