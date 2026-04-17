Очереди больше не помеха: Через «Госуслуги» разрешили записываться к врачам на удобные даты

Россияне теперь могут через «Госуслуги» записаться к врачу на дату вне установленного срока оказания медицинской помощи, следует из постановления правительства. Речь идёт как о приёме у специалиста, так и о проведении диагностических инструментальных и лабораторных исследований.

«Гражданин имеет право осуществить запись на дату, превышающую установленные настоящей программой сроки ожидания оказания медицинской помощи», — говорится в документе. Порядок такой записи и предельные сроки определят территориальные программы государственных гарантий, пишет РИА «Новости».

Ранее в Госдуме предложили через «Госуслуги» уведомлять россиян об эвакуации автомобиля. Парламентарии предлагают обязать операторов сообщать водителям, почему забрали машину, а также где именно она находится.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.