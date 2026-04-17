Синоптик назвал сроки, когда москвичам вновь ждать снег с дождем

В пятницу и субботу, 17 и 18 апреля, москвичей ожидает относительно теплая и дождливая погода, но в воскресенье, 19 апреля, похолодает в связи с наступлением арктических воздушных масс на европейскую часть России с Баренцева моря. Об этом «Вестям» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Вадим Заводченков.
«В воскресенье—понедельник сразу похолодает до плюс 6 градусов. Ночью и вечером в отдельных районах к дождям вновь может примешиваться снег», — предупредил синоптик.
Он добавил, что холодный фронт затронет и Санкт-Петербург, где к выходным ожидаются небольшие дожди.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также подчеркнул, что в ближайшие дни через Центральную Россию пройдет холодный фронт с постепенным ухудшением погоды и переходом осадков от дождя к мокрому снегу.
В понедельник, по прогнозу, ожидается наиболее сложная погода, с интенсивными осадками до 25 мм и формированием временного снежного покрова при температуре от 0 до плюс пяти градусов и порывистом северном ветре до 13 м/с. Кроме того, в ближайшие 48 часов прогнозируется магнитная буря уровня G2 в связи с усилением солнечного ветра.
Снег в столице выпал 9 апреля, но к 11 апреля уже сошел, рассказывал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
