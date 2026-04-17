С 12 июня введут дополнительные пригородные поезда Ростов — Ейск

Летом по выходным начнут курсировать дополнительные поезда Ростов — Ейск.

Источник: Комсомольская правда

С 12 июня по 27 сентября 2026 года, по субботам и воскресеньям, на ж/д маршрут Ростов — Орловка-Кубанская — Ейск будут назначаться пригородные поезда. Об этом сообщили в министерстве транспорта Ростовской области.

Также эту информацию подтвердили в Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании (АО «СКППК»). По выходным будут курировать поезда:

№ 6176/6175 Ростов — Орловка-Кубанская. Отправление из Ростова в 6:45, стоянка в Батайске — 7:06−7:07 (от станции Батайск следует № 6175), прибытие на станцию Орловка-Кубанская в 8:21;

№ 6188/6187 Орловка-Кубанская — Ростов. Отправление сос станции Орловка-Кубанская в 19:26, стоянка в Батайске в 20:20−20:21 (от станции Батайск следует № 6187). Прибытие на станцию Ростов в 20:36.

