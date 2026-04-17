Реестр субъектов креативных индустрий сформируют в Нижегородской области

В Законодательном собрании Нижегородской области были рассмотрены первые шаги по реализации закона «О развитии креативных (творческих) индустрий», принятого в начале 2026 года. Данная информация была предоставлена пресс-службой регионального парламента.
Закон призван упорядочить деятельность в рамках экономического сектора, охватывающего издательское дело, IT-сферу, дизайн, архитектуру, музыкальную индустрию, кинематограф, медиа и другие смежные направления. В документе определен перечень мер государственной поддержки, включая имущественную, образовательную и информационную помощь.
Евгений Люлин, председатель Законодательного собрания, подчеркнул, что творческие работники могут внести значительный вклад в экономический рост региона.
«Идет работа по подготовке Стратегии развития креативных индустрий как в Российской Федерации, так и в Нижегородской области. После этого будет формироваться областной реестр субъектов креативных индустрий. Договорились открыть каналы связи для обмена информаций с представителями бизнес-сообщества по различным вопросам при подготовке правовых актов», — сообщил председатель комитета по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков.
