Подозреваемый в стрельбе по полицейским в Оренбуржье скрылся в горах

Подозреваемый в стрельбе по полицейским в поселке Аккермановка Оренбургской области мог скрыться в горах. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
«Вооруженный злоумышленник бросил автомобиль в районе села Белошапка и, предположительно, скрылся в гористой местности», — сказано в сообщении.
Полиция начала поиски подозреваемого вблизи села Белошапка Гайского района. Ранее в этом районе обнаружили автомобиль, на котором мог скрыться мужчина. В связи с работой полиции запретили посещение природного заказника «Губерлинские горы».
Стрельба в Аккермановке произошла накануне. Полицейские попытались задержать человека, находившегося в федеральном розыске, в ответ он открыл огонь. В результате погиб один сотрудник полиции, еще трое пострадали. В минздраве Оренбургской области состояние раненых описали как стабильно тяжелое.
По данным МВД, стрелявшим был Басалаев Сергей Павлович 1974 года рождения. Он передвигался на грузовом автомобиле «ГАЗон» с белой кабиной, предположительно, номер «-851-» 102-го региона.
