Подозреваемый в стрельбе по полицейским в Оренбуржье скрылся в горах

Стрельба в Аккермановке произошла накануне. Полицейские попытались задержать человека, находившегося в федеральном розыске, в ответ он открыл огонь. В результате погиб один сотрудник полиции, еще трое пострадали. В минздраве Оренбургской области состояние раненых описали как стабильно тяжелое.