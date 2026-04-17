В Кузбассе эвакуировали работников шахты из-за уровня углекислого газа

В ночь на 6 апреля в ЛНР ВСУ ударили по территории шахты «Белореченская», в результате оказалась повреждена электроподстанция. Из-за аварийного отключения света 41 работник шахты застрял под землей. Через несколько часов все шахтеры были подняты на поверхность.