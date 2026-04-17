В Кузбассе эвакуировали работников шахты из-за уровня углекислого газа

На шахтоуправлении «Талдинское-Кыргайское» в Кузбассе объявили эвакуацию. Датчик зафиксировал незначительное превышение уровня углекислого газа. Жизни шахтеров ничто не угрожает, пишет ТАСС со ссылкой на Министерство угольной промышленности Кузбасса.
«Датчик контроля угарного газа зафиксировал незначительное превышение. Вызвана ВГСЧ для обследования горной выработки. Людей эвакуируют, угрозы жизни нет», — заявил собеседник агентства.
В ГУ МЧС по Кемеровской области ТАСС сообщили, что горноспасатели выехали на место, людей выводят на поверхность. МЧС привлекли к эвакуации 40 человек и восемь единиц техники.
В ночь на 6 апреля в ЛНР ВСУ ударили по территории шахты «Белореченская», в результате оказалась повреждена электроподстанция. Из-за аварийного отключения света 41 работник шахты застрял под землей. Через несколько часов все шахтеры были подняты на поверхность.
