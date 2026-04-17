Сомнолог заявила, что сон на животе — это худший из всех возможных вариантов

Самая полезная поза для сна — на боку, затем на спине, а на животе спать не рекомендуется никому, причём положение тела влияет не только на дыхание и сердце, но и на вывод токсинов из мозга. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-сомнолог Елена Царева.