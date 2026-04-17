Грех ли сжигать тело? Священник честно ответил, что РПЦ думает о кремации

Сожжённый прах можно отпеть и захоронить на освящённой земле. Кремация — скорее грех родственников, если покойный при жизни не оставлял распоряжений на этот счёт. При любой возможности лучше хоронить в земле, но если человека кремировали, это никак не повлияет на его душу, подчеркнул Бородин.