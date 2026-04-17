ИКИ РАН: Магнитная буря начнется на Земле в ближайшие сутки

В ближайшие сутки на Земле начнется магнитная буря, которая может продлиться около трех дней. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщили в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
— Сегодня поток быстрого солнечного ветра, который формируется в крупной корональной дыре на Солнце, догонит Землю, запустив примерно период нестабильной геомагнитной обстановки, — уточнили ученые.
Дыра образовалась на звезде еще несколько месяцев назад. Все это время она периодически возвращалась к Земле с интервалом около 27 дней.
Всего в потоке быстрого ветра Земля будет находиться около недели, но наиболее сильное воздействие ожидается в первые двое суток 18−19 апреля.
— Предварительно, с понедельника магнитное поле придет в равновесие с внешней средой и активная фаза геомагнитного шторма закончится, — добавили в публикации.
В марте россияне уже сталкивались с сильными магнитными бурями, которые негативно сказались на здоровье. Невролог Екатерина Демьяновская объяснила, как помочь организму в такие непростые периоды.