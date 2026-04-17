Тенге держится у 471: что будет с курсом дальше

Торги четверга на Казахстанской фондовой бирже завершились укреплением национальной валюты.

Источник: DKNews.kz

Доллар США закрылся на уровне 471,20 тенге, отражая умеренно позитивные настроения на рынке и сохранение стабильного внешнего фона.

Ключевые факторы влияния на валютный рынок:

  1. Динамика нефти.

  2. Общая склонность инвесторов к риску.

Нефть Brent удерживается выше $94: рынок в режиме ожидания

Цены на нефть марки Brent закрепились около $94,38 за баррель. Существенных новостей с Ближнего Востока, которые могли бы резко изменить баланс спроса и предложения, не появилось. Рынок остаётся в состоянии паузы:

  • Резких движений по нефти не наблюдается.

  • Участники торгов действуют осторожно.

  • Глобальный аппетит к риску остаётся умеренно благоприятным.

Нефтяной фактор сейчас не даёт сильного импульса ни для роста, ни для ослабления тенге.

Прогноз валют на пятницу: диапазоны сохраняются

Аналитические ожидания на пятницу указывают на сохранение широких, но стабильных коридоров по основным валютам:

  • Доллар США: 467−480 тенге.

  • Евро: 550−565 тенге.

  • Рубль: 6,10−6,30 тенге.

  • Китайский юань: 69−70 тенге.

Эксперты подчёркивают, что рынок остаётся в режиме консолидации, без выраженного тренда.

Что будет с тенге: ключевые факторы давления и поддержки

Ситуация на валютном рынке Казахстана определяется несколькими разнонаправленными факторами:

Поддержка тенге:

  • Стабильные нефтяные котировки выше $90.

  • Умеренно позитивный глобальный риск-аппетит.

  • Отсутствие резких внешних шоков.

Потенциальное давление:

  • Высокая волатильность рубля на российском межбанке.

  • Спекулятивные колебания в краткосрочной перспективе.

  • Чувствительность рынка к новостному фону по геополитике.

Рубль/тенге: возможны резкие движения

Аналитики обращают внимание на пару рубль/тенге, где ожидается повышенная активность. Причина — нестабильность курса рубля на межбанковском рынке России, которая может:

  • Усиливать внутридневные колебания.

  • Провоцировать краткосрочные скачки.

  • Влиять на ликвидность торгов.

Итог: рынок в ожидании нового импульса

Валютный рынок Казахстана находится в фазе равновесия. Тенге удерживается в стабильном диапазоне, а внешние факторы не формируют сильного тренда. Главный сценарий на ближайшие торговые сессии — движение в рамках заданных коридоров, где ключевую роль будут играть нефть и рубль.

