Массаж подходит не всем: специалист честно рассказала о рисках

Когда массаж может быть опасен и почему вокруг профессии сохраняются стереотипы?
Интервью с тренером по массажу Жазирой Мамбетовой
В обществе часто звучит мнение, что казахстанцы не умеют делать массаж. Многие доверяют зарубежным специалистам, особенно из Таиланда и Филиппин, и ставят отечественных мастеров на второй план. Так ли это на самом деле или это всего лишь стереотип? Тренер по массажу, инструктор-судья чемпионата РК Жазира Мамбетова рассказала о реальной ситуации в сфере и ответила на популярные вопросы.
Моя цель — не хайп, а реальная помощь людям
Жазира Мамбетова работает в этой сфере уже восемь лет. Сейчас она трудится в медицинском центре «Жаңару» и постоянно повышает свою квалификацию, обучаясь у разных специалистов. По её словам, одна из главных проблем отрасли — отсутствие правильного подхода и искреннего намерения помогать.
> «Моя цель — не самореклама и не хайп. Для меня важно понять, какая помощь действительно нужна человеку. Массаж — это не просто способ заработка, это большая ответственность», — говорит специалист.
От классического массажа до комплексного подхода
Свою карьеру Жазира начинала с классического массажа, где упор делался только на физическое воздействие.
> «Раньше нас учили работать строго по протоколу. Сейчас подход изменился. Людям нужна не только физическая помощь, но и психологическая поддержка. Важно учитывать и внутреннее состояние человека», — отмечает она.
Современный массаж — это комплексная работа, влияющая и на тело, и на нервную систему.
Миф или правда: казахстанцы не умеют делать массаж?
С утверждением о том, что казахстанцы не умеют делать массаж, Жазира не согласна. Она считает, что в стране достаточно сильных специалистов.
> «У нас есть хорошие мастера, но не все умеют себя показать. У кого-то сильная теория, но слабая практика. Чтобы развиваться, нужно постоянно вкладываться в обучение», — говорит она.
Массаж как способ борьбы со стрессом
Специалист отмечает, что стресс и эмоции со временем отражаются на теле в виде боли, и массаж может помочь предотвратить эти последствия. При этом она подчёркивает, что массаж должен быть частью комплексного подхода вместе со спортом, правильным питанием и витаминами.
Массаж — не мгновенное решение
По словам Жазиры, многие клиенты ожидают быстрого результата.
> «Часто люди приходят и хотят решить всё за один сеанс. Но это невозможно. Если человек не заботится о своём организме, эффект будет временным», — говорит она.
Среди самых частых жалоб — искривление позвоночника, мышечные боли и эмоциональное напряжение. Она подчёркивает, что массаж — это не волшебство, а процесс, который требует участия самого человека.
Когда массаж может быть опасен?
Жазира предупреждает, что массаж подходит не всем. Перед началом работы специалист обязан оценить состояние клиента. Есть противопоказания — онкологические заболевания, туберкулёз. К сожалению, не везде это учитывается.
> «Каждый клиент должен проходить предварительное анкетирование», — говорит она.
Личный опыт и запоминающиеся случаи
За годы работы у Жазиры накопилось немало историй, которые повлияли на её профессиональный путь.
> «Если мой метод не подходил пациенту, я направляла его к другому специалисту. Это помогло нам всем развиваться», — рассказывает она.
Особенно ей запомнился случай с клиентом, который сказал: «Вы получаете больше благ, чем я». Эти слова заставили её по-новому взглянуть на профессию.
> «Я поняла, что это не просто работа, а миссия», — делится она.
Ещё один важный опыт — работа с ребёнком с особенностями развития. После курса процедур ребёнок начал говорить, и это стало для неё сильной мотивацией.
Подготовка специалистов
Сегодня Жазира — не только практикующий специалист, но и тренер, готовящий будущих массажистов. По её мнению, для развития отрасли важно инвестировать в образование, участвовать в профессиональных конкурсах и развивать личный бренд.
> «Если появится больше специалистов, которые могут грамотно обучать на казахском, отрасль будет развиваться быстрее», — считает она.
Жазира Мамбетова показывает, что массаж — это не только техника, но и ответственность, внимание к человеку и совместная работа ради результата.