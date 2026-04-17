Не трогать: в Бурабае распустились ядовитые растения из Красной книги

В государственном национальном природном парке «Бурабай» начали массово распускаться первоцветы. Об этом рассказали в администрации парка, призвав посетителей бережно относиться к природе, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Так, по данным отдела науки, информации и экологического мониторинга, на территории национального парка «Бурабай» зафиксированы следующие редкие растения, занесенные в Красную книгу Казахстана:

  • Прострел раскрытый и желтеющий.

  • Адонис весенний.

  • Адонис волжский.

Специалисты подчеркивают ключевую роль первоцветов в экосистеме после зимнего периода. Они отмечают, что сбор таких растений приводит к сокращению их популяции и может способствовать постепенному исчезновению видов. Повреждение корневой системы и нарушение почвенного покрова негативно сказывается на состоянии всей экосистемы.

Кроме того, первоцветы ядовиты, что делает их сбор особенно опасным.

В национальном парке также напоминают о необходимости бережного отношения к первоцветам и недопустимости их сбора. Сохранение этих растений напрямую связано с устойчивостью природных процессов и биологическим разнообразием территории.

Цепочка влияния выглядит следующим образом:

  1. Первоцветы дают первый нектар и пыльцу после зимы.

  2. Насекомые-опылители получают питание и активизируются.

  3. Опылители обеспечивают опыление других растений.

  4. Растения формируют семена и плоды.

  5. Плоды служат пищей для птиц и животных.

  6. Сохраняется устойчивость экосистемы и биоразнообразие.

Сотрудники парка призывают посетителей бережно относиться к первоцветам, стараться не наступать на них и не срывать. Вместо этого они предлагают сделать фотографию и сохранить красоту природы.

9 апреля житель Туркестанской области с сожалением отметил, что туристы топчут редкие тюльпаны Грейга, как это было с Кобейтузом. Этот случай подчеркивает необходимость повышения осведомленности и ответственности посетителей национальных парков.