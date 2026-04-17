Красноярец отправится под суд за кражу денег с банковской карты друга

«Проведя комплекс оперативных мероприятий, полицейские установили местонахождение подозреваемого — ранее не судимого жителя краевого центра. Как выяснили правоохранители, пока мужчина жил у друга, они несколько раз вместе покупали продукты, и злоумышленник знал пин-код от карты товарища. Воспользовавшись тем, что никто не наблюдал за его действиями, он взял карту и перевел с нее деньги на свой счет, потратив их на личные нужды. В ходе следствия ущерб, причиненный потерпевшему, возмещен в полном объеме», — уточнили в краевой полиции.