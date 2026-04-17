Красноярец отправится под суд за кражу денег с банковской карты друга

В Красноярске перед судом предстанет местный житель за кражу денег с банковской карты друга.
В пресс-службе ГУ МВД по краю рассказали, что в дежурную часть полиции обратился мужчина с заявлением о краже 100 тыс. рублей с его банковской карты.
По словам красноярца, у него в квартире некоторое время жил его друг, который поругался с женой. Однажды он пришел и сообщил, что помирился с супругой и съезжает. На следующий день потерпевший обнаружил, что с его счета сняты деньги. Он сразу заподозрил приятеля, который не отвечал на телефонные звонки.
«Проведя комплекс оперативных мероприятий, полицейские установили местонахождение подозреваемого — ранее не судимого жителя краевого центра. Как выяснили правоохранители, пока мужчина жил у друга, они несколько раз вместе покупали продукты, и злоумышленник знал пин-код от карты товарища. Воспользовавшись тем, что никто не наблюдал за его действиями, он взял карту и перевел с нее деньги на свой счет, потратив их на личные нужды. В ходе следствия ущерб, причиненный потерпевшему, возмещен в полном объеме», — уточнили в краевой полиции.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК «Кража». В настоящее время расследование завершено. В отношении похитителя избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
