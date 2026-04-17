В аэропорту Храброво задерживаются 27 рейсов

В калининградском аэропорту по состоянию на 8:48 17 апреля задерживаются 27 рейсов. Это следует из данных онлайн-табло Храброво.
Так, задерживаются 14 рейсов на вылет в Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Екатеринбург. Ожидают дольше обычного пассажиры 13 рейсов в Храброво из Москвы, Санкт-Петербурга и Перми.
В 03:45 17 апреля Росавиация сообщила, что временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования маршрутов воздушного движения в/из Калининграда. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. В 07:11 они были сняты.