В аэропорту Храброво задерживаются 27 рейсов

В 03:45 17 апреля Росавиация сообщила, что временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования маршрутов воздушного движения в/из Калининграда. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. В 07:11 они были сняты.