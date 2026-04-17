Топ-3 скучных профессии назвали в Волгограде

В Волгограде опросили жителей о самых скучных профессиях. В исследовании SuperJob участвовали представители экономически активного населения. Самой скучной профессией волгоградцы назвали охранника — 11% опрошенных.
На втором месте бухгалтер: 9%. Замыкает тройку продавец — 8%. В топ-5 вошел и библиотекарь: его отметили 5% респондентов. По 2% голосов набрали архивариус, вахтер, сторож. Еще 2% волгоградцев считают, что скучной может быть любая нелюбимая работа.
По 1% набрали юрист, дворник, оператор кол-центра, уборщик, а также офисная работа в целом. 23% не смогли определиться с ответом. 11% респондентов убеждены, что скучных профессий не бывает. Мужчины и женщины расходятся во мнениях.
Горожанки чаще называют унылой работу бухгалтера и охранника. Мужчины же чаще упоминают сторожа.
Ранее сообщалось, что 75 процентов волгоградцев считают себя трудоголиками.