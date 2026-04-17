В Нижегородской области спрос на хоумстейджинг вырос почти втрое

Хоумстейджинг маскирует дефекты, за которые потом заплатишь 400+ тыс. руб.: проводку, трубы, вентиляцию. Осмотри электрощиток на ржавчину и розетки на искры; проверь трубы под раковиной на свежую затирку, набери воду для теста стока; отодвинь мебель от стен на трещины; приподними ковры на ровность пола; поднеси руку к окнам на сквозняки; протестируй вентиляцию листком бумаги; оцени подъезд и стояки на протечки. Это поможет избежать скрытых трат.