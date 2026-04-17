В Нижегородской области спрос на хоумстейджинг вырос почти втрое

Тренд на предпродажную подготовку жилья без глобального ремонта набирает обороты в Нижегородской области, сообщает «Авито Услуги».
Продавцы отказываются от дорогих переделок в пользу легкой расстановки мебели, добавления света и стильной подачи, что позволяет реализовать объект выгоднее.
Что такое хоумстейджинг и почему он популярен.
Хоумстейджинг представляет собой быструю косметику квартиры: специалист убирает лишнее, меняет расстановку мебели, подчеркивает уют через освещение и декор. Результат — эффектные фото и пространство, которое сразу хочется купить. Нижегородцы заказывают такие услуги почти втрое чаще, чем год назад, следуя формуле «вложить минимум — продать максимум».
Лидеры по росту стилей интерьера.
Классика лидирует с ростом свыше 1,5 раза: симметрия, лепнина и теплые тона создают образ солидности. Хай-тек прибавил 56% благодаря глянцу, металлу и гаджетам, подчеркивающим современность. Современный стиль (+54%), минимализм (+41%) и модерн (+28%) тоже в топе за простоту, воздух и натуральные материалы.
Рост спроса на оценку и подбор.
Интерес к профессиональной оценке недвижимости вырос на 48%, чтобы заранее понять рыночную цену перед вложениями. Спрос на подбор объектов удвоился — покупатели делегируют отсев, ища идеальный вариант без лишних просмотров.
Основные тренды рынка.
Хоумстейджинг из экзотики стал стандартом предпродажи.
Стратегия «меньше затрат — выше цена» фокусируется на визуальном эффекте.
Популярны модерн, минимализм, хай-тек за чистоту линий и свет.
Покупатели требуют делегирования поиска предложений.
Чек-лист для проверки квартиры.
Хоумстейджинг маскирует дефекты, за которые потом заплатишь 400+ тыс. руб.: проводку, трубы, вентиляцию. Осмотри электрощиток на ржавчину и розетки на искры; проверь трубы под раковиной на свежую затирку, набери воду для теста стока; отодвинь мебель от стен на трещины; приподними ковры на ровность пола; поднеси руку к окнам на сквозняки; протестируй вентиляцию листком бумаги; оцени подъезд и стояки на протечки. Это поможет избежать скрытых трат.