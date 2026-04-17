Нижегородский слесарь продал автомобиль и перевел аферистам 1,7 млн рублей

Мошенники выманили у слесаря из Нижнего Новгорода 1,7 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
76-летнему мужчине позвонил неизвестный под видом сотрудника правоохранительных органов. Он убедил нижегородца в подозрительной активности по банковскому счету и рекомендовал следовать всем инструкциям «специалистов».
Поверив аферистам, пенсионер продал автомобиль за 500 тысяч рублей, оформил кредит на 400 тысяч рублей и вместе с личными накоплениями в размере 800 тысяч рублей перевел их на «безопасные» счета.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы писали, что житель Володарского округа лишился почти 1 млн рублей из-за мошенников.