Нижегородский слесарь продал автомобиль и перевел аферистам 1,7 млн рублей

Личные и кредитные накопления он перевел на «безопасные» счета.

Источник: Живем в Нижнем

Мошенники выманили у слесаря из Нижнего Новгорода 1,7 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

76-летнему мужчине позвонил неизвестный под видом сотрудника правоохранительных органов. Он убедил нижегородца в подозрительной активности по банковскому счету и рекомендовал следовать всем инструкциям «специалистов».

Поверив аферистам, пенсионер продал автомобиль за 500 тысяч рублей, оформил кредит на 400 тысяч рублей и вместе с личными накоплениями в размере 800 тысяч рублей перевел их на «безопасные» счета.

Возбуждено уголовное дело.

Возбуждено уголовное дело.