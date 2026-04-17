С крестом и скальпелем. Почему памятники святому Луке получились разными

Памятники хирургу и священнослужителю, архиепископу Луке (в миру Валентин Феликсович Войно‑Ясенецкий) в городе известны и почитаемы давно. Один — у стен медицинского университета, носящего его имя, второй — у Архиерейского дома.
Разные по замыслу скульптуры дополняют друг друга, образуя цельный образ человека, который лечил. Корреспондент krsk.aif.ru узнал у экспертов, почему изображния оказались такими и похожими, и уникальными одновременно.
«Скала» у медуниверситета.
Памятник, который встречает студентов и преподавателей у главного корпуса медуниверситета, был открыт 15 июня 2017 года — к 140‑летию со дня рождения святителя Луки. Идею воплотили в жизнь известный скульптор Константин Зинич и художник Игорь Вильчевский. Инициаторами выступили руководство вуза и Красноярская епархия.
Памятник был задуман ещё в 2014‑м, и всё это время тщательно прорабатывались детали. Фигура высотой более 3 метров выполнена из белого гранита. Хирург облачён в медицинский халат, в правой руке держит скальпель, в левой — православный крест. Скульпторы намеренно отказались от проработки ног: создаётся впечатление, что человек как будто вырастает из каменной глыбы. Эту деталь называют художественной метафорой, подчёркивающей связь с сибирской землёй, где хирург провёл годы ссылок и совершил свои выдающиеся медицинские открытия.
Святой Лука развёрнут лицом к университету: смотрит на здание, где будущие врачи учатся исцелять. Скульптура установлена так, чтобы каждый входящий чувствовал присутствие своего небесного покровителя. Его созданию предшествовала большая работа. На всех этапах рядом был митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон. Духовенство и медики вместе искали решение, которое сочеталось бы со здравоохранением и православным служением. Обсуждались наклон головы, положение рук, выражение лица — всё, чтобы передать одновременно решимость хирурга и смирение священнослужителя.
В день открытия площадь заполнили горожане. Памятник закрывало белое полотно. Начинался дождь, люди волновались. Но когда ткань упала, сквозь тучи пробился солнечный луч и осветил фигуру. Очевидцы вспоминают это как добрый знак, подтверждение того, что дело святителя Луки продолжается.
Есть и такая примета: студенты-медики перед экзаменами считают своим долгом прийти к памятнику и мысленно попросить помощи у хирурга.
Телогрейка и икона.
А первый по времени создания памятник находится на площади возле Архиерейского дома. Его автором является известный скульптор Борис Мусат. Монументальное произведение искусства было установлено и освящено в ноябре 2002 года. Инициатором его появления стал биограф святителя Луки Семен Кожевников, который приложил значительные усилия, чтобы увековечить память о Войно‑Ясенецком в родном городе.
Образ здесь иной, чем возле вуза. Хирург изображён задумчивым, со сложенными руками. На нём ряса священнослужителя, а под рукой телогрейка — символ ссылок. На груди панагия (знак архиерейского достоинства). Многие отмечают, что скульптор соединил, казалось бы, несовместимые детали: арестантскую одежду и священническое облачение, подчеркнув, что даже в тяжёлые годы гонений святитель не снял креста и продолжал помогать людям.
Этот памятник стал местом народного почитания. К нему всегда приносят живые цветы. Верующие замечают, что на территории вокруг памятника раньше, чем в других местах города, набухают почки и распускаются листья. Многие видят в этом символический знак: святитель Лука, даже уйдя из земной жизни, продолжает дарить тепло и надежду.
Говорят и о приметах: часто в силу каких-то традиций люди пытаются притронуться к памятникам, чтобы исполнилось желание.
Символы, которые объединяют.
Памятники напоминают и о враче, и об исповеднике. Вместе они рассказывают историю человека, для которого вера и медицина были неразделимы. Они стали заметными смысловыми точками, где пересекаются пути медицины, истории и православия. Студенты, приходящие к университету, видят перед собой строгую фигуру в белом халате, а прохожие у Архиерейского дома встречают задумчивого старца в рясе и с телогрейкой под рукой. Но в обоих образах узнают одного и того же человека, чья жизнь была примером стойкости и милосердия.
Святой Лука будто и сам встаёт из глыбы, и сам глыба во всех отношениях, говорят медики. Эти слова можно отнести к каждому из двух памятников, которые стали частью культурного и духовного ландшафта Красноярска. В них застыла не просто фигура, но память о том, как один человек, пройдя через ссылки, пытки и потери, сумел сохранить верность своему призванию.
Теолог и биограф святителя Луки Семен Кожевников рассказал, что замысел памятника на перекрёстке проспекта Мира и улицы Горького, в сквере напротив Архиерейского дома, сложился не сразу. В 1997 году, накануне очередной, юбилейной даты рождения святого Луки, на мероприятии в Краевой библиотеке он предложил сделать мемориальную доску на школе № 10, где работал великий хирург. В итоге в июне 1998 года барельеф на фасаде школы открыли. Позже Кожевников предложил скульптору Борису Мусату, автору барельефа, создать уже полноценный монумент. Так начался поиск места. С этой инициативой биограф пришёл к главе города Петру Пимашкову, и тот её поддержал. Архитектор Сергей Геращенко предложил нынешнее место под установку, и они активно взялись за работу.
Историк религии Кожевников организовал благотворительный фонд по увековечиванию памяти выдающихся деятелей. В его попечительский совет вошли Виктор Астафьев, архиепископ Красноярский Антоний, председатель комитета по культуре Владимир Кузнецов и президент Ассоциации хирургов края Александр Швецкий. Работа продолжалась 3,5 года, включая согласование места и сбор средств. Особенно помогли администрация края, города и благотворители. Отливали памятник в Нижнем Тагиле, в мастерских художественного литья с богатой историей — ещё с демидовских времён, поскольку в то время в Красноярске не было производства столь высокого уровня. Но из-за неоконченного благоустройства сквера возле Архиерейского дома монумент полгода простоял возле женского монастыря на улице 9 Января.
«По городу даже пошли слухи, что Лука вернулся на своё место», — добавил Семен Кожевников.
В ноябре 2002 года памятник открыли возле Архиерейского дома, его освящал владыка Антоний. Биограф подчеркнул: «Место было выбрано идеологически верно. Здесь пересекаются и церковь, и медицина», — в советское время в бывшем церковном здании размещались учреждения здравоохранения.
А памятник возле медицинского университета готовился уже к 140-летию Войно-Ясенецкого. Это была инициатива ректора Ивана Артюхова. Скульптуру открыли и освятили в 2017 году, она установлена напротив главного входа в профильный вуз, который носит имя святителя с 2007 года.
По словам Кожевникова, памятники органично дополняют друг друга. Скульптура напротив Архиерейского дома привлекает простых горожан: сюда приезжают молодожёны, здесь проходят молебны для прихожан. Второй памятник стал частью студенческой жизни, точкой притяжения для будущих медиков и их наставников. Символично, что этот монумент соседствует и с учебными аудиториями, и с храмом святителя Луки, расположенного за главным корпусом.
«Два слова, которые их объединяют, — церковь и медицина», — заключил теолог.