Спустя 12 лет розыска Казахстан нашел мошенника в Германии

Подозреваемого в преступлении иностранец экстрадирован в республику.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 17 апр — Sputnik. Из Германии в Казахстан экстрадирован иностранный гражданин, сообщила Генпрокуратура.

Более 10 лет он был в розыске за мошенничество в особо крупном размере. Доставили его сотрудники Генпрокуратуры и Интерпола МВД при содействии посольства.

«Следствием установлено, что указанное лицо в 2014 году, действуя в группе лиц по предварительному сговору, под предлогом оказания содействия в поставке компьютерной техники, обманным путём завладело денежными средствами казахстанского предпринимателя в размере 1 млн долларов США. После совершения преступления злоумышленник скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск», — сообщили надзорные органы.

Задержали его в сентябре 2025 года, сейчас мужчина водворен в СИЗО. За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

