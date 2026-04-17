В мэрии Уфы объяснили, почему город засадили липами

В администрации обсудили вопросы озеленения и благоустройства столицы республики в 2026 году.

Источник: Башинформ

На встрече с журналистами в мэрии города заместитель начальника управления коммунального хозяйства и благоустройства Данил Галиулин ответил на вопрос, почему на месте аварийных деревьев высаживают преимущественно липы.

«Это дерево более приспособлено к нашим условиям, менее капризно. И приживаемость лип, соответственно, уже показала более 90%», — сказал Данил Галиулин.

Он также отметил, что прежде чем приступить к вырубке деревьев, сначала выезжает комиссия, которая оценивает их состояние. Если деревья признают аварийными, то их полностью вырубают. Если нет, то их оставляют, но могут кронировать.