В Осинском музее после ремонта открыли обновлённую экспозицию и большую диораму

После реконструкции в музее открылась новая экспозиция под названием «Оса — уездный город». Посетители могут познакомиться с историей территории, а также увидеть более тысячи экспонатов. Среди них — редкий посох разведчика времён восстания Пугачёва XVIII века. Также здесь представлена крупная диорама природы, которая считается второй по размеру среди малых городов России.