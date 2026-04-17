В Осинском музее после ремонта открыли обновлённую экспозицию и большую диораму

16 апреля 2026 года в Осинском округе после капитального ремонта вновь открылся краеведческий музей. Объект посетил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в рамках рабочей поездки. Музей является филиалом Пермского краеведческого музея и важной частью культурного наследия региона.
Здание музея само по себе является историческим памятником. Ранее здесь располагался Собор Успения Пресвятой Богородицы, который строили на пожертвования жителей с 1792 по 1824 год. Это первое каменное строение в городе.
В прошлом году в здании прошёл капитальный ремонт. Специалисты обновили фасад, внутренние помещения и входную группу.
После реконструкции в музее открылась новая экспозиция под названием «Оса — уездный город». Посетители могут познакомиться с историей территории, а также увидеть более тысячи экспонатов. Среди них — редкий посох разведчика времён восстания Пугачёва XVIII века. Также здесь представлена крупная диорама природы, которая считается второй по размеру среди малых городов России.