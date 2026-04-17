Володин: Госдума учтет результаты опроса о правилах торговли табаком

Володин опубликовал результаты опроса о сокращении расстояния между образовательными учреждениями и точками торговли табаком.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что при принятии решений о правилах торговли табачной продукцией будет учитываться мнение граждан. Об этом он сообщил по итогам проведенного опроса.

По его словам, большинство участников выступили против сокращения расстояния от образовательных учреждений до точек продажи табака. Речь идет о возможном изменении нормы, устанавливающей минимальную дистанцию в 100 метров.

«Вчера прошел опрос. Большинство — 62% — высказалось против сокращения расстояния от школ, колледжей, вузов и других образовательных организаций до точек продажи табачной продукции. За — 31%, все равно — 7%», — написал Володин.

Он отметил, что в комментариях граждане подчеркивали риски для здоровья детей и выступали не только против смягчения правил, но и за их ужесточение. По словам спикера, подобные предложения также будут учтены.

«При принятии решения будем опираться на ваше мнение», — добавил Володин.

Немногим ранее Госдума приняла ряд законов, направленных на поддержку участников СВО и их семей. По словам Володина, новые меры касаются сохранения рабочих мест, социальных гарантий и упрощения получения помощи. Он подчеркнул, что с 2022 года в этой сфере принято более 160 федеральных законов.

Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше