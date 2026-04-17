Володин: Госдума учтет результаты опроса о правилах торговли табаком

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что при принятии решений о правилах торговли табачной продукцией будет учитываться мнение граждан. Об этом он сообщил по итогам проведенного опроса.
По его словам, большинство участников выступили против сокращения расстояния от образовательных учреждений до точек продажи табака. Речь идет о возможном изменении нормы, устанавливающей минимальную дистанцию в 100 метров.
«Вчера прошел опрос. Большинство — 62% — высказалось против сокращения расстояния от школ, колледжей, вузов и других образовательных организаций до точек продажи табачной продукции. За — 31%, все равно — 7%», — написал Володин.
Он отметил, что в комментариях граждане подчеркивали риски для здоровья детей и выступали не только против смягчения правил, но и за их ужесточение. По словам спикера, подобные предложения также будут учтены.
«При принятии решения будем опираться на ваше мнение», — добавил Володин.
