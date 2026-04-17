Хабаровчане выберут территорию для благоустройства в 2027 году

В Хабаровске подвели итоги муниципального этапа конкурса по выбору объектов для будущего благоустройства. Жители предложили 29 мест для отдыха, из которых сформировали финальный список из 10 зон. Именно их выставят на общероссийское голосование. Ремонт территории-победителя запланирован на 2027 год в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Подробнее «Комсомольская правда — Хабаровск».
В список для голосования включены следующие локации:
— сквер на улице Тихоокеанской — улице Шелеста (у стелы Кировского района);
— сквер на улице Мирной (в районе дома № 12);
— сквер на улице Лермонтова — переулку Батарейному (у памятника «Танк Т-34»);
— центральная аллея парка «Динамо»;
— сквер на улице Санаторной;
— сквер на улице Волочаевской — улице Блюхера;
— площадь имени Максима Горького (пересечение улиц Жуковского и Энтузиастов);
— сквер на улице Карла Маркса (у поворота на Краснодарскую);
— пешеходная улица от ТЦ «НК-Сити» до «Платинум Арены»;
— сквер на улице Краснореченской (в районе домов № 14, 16, 18).
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук призвал горожан не оставаться в стороне:
«Каждый год наши скверы преображаются благодаря поддержке Президента и вашей активной позиции. Из 10 отобранных территорий нужно выбрать одну — ту, что станет новой точкой притяжения. Это инвестиция в будущее нашего города», — подчеркнул глава краевого центра.
Проголосовать смогут граждане России старше 14 лет. Голосование на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru/ продлится с 21 апреля по 12 июня.
