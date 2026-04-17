Хабаровчане выберут территорию для благоустройства в 2027 году

В Хабаровске подвели итоги муниципального этапа конкурса по выбору объектов для будущего благоустройства. Жители предложили 29 мест для отдыха, из которых сформировали финальный список из 10 зон. Именно их выставят на общероссийское голосование. Ремонт территории-победителя запланирован на 2027 год в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Подробнее «Комсомольская правда — Хабаровск».