В Нарьян-Маре прошло первое мероприятие программы «Проводники смыслов»

Первое мероприятие федеральной программы «Проводники смыслов. Новый маршрут» состоялось в городе Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа по национальному проекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в департаменте цифрового развития, связи и массовых коммуникаций региона.
Мероприятие прошло в социально-гуманитарном колледже в формате интерактивной презентации. Ребята узнали о программах через игру «проектное лото» — они тянули бочонки из мешка, отгадывали загадки и заполняли бланки. В ходе презентации студенты узнали об успешных молодых людях региона.
Отдельное внимание было уделено федеральным и региональным программам «Твой Ход», «Больше, чем путешествие», «Россия — страна возможностей», «Таврида. АРТ», форуму «Арктика. Лед тронулся» и другим проектам. В ходе встречи участники также выполнили упражнение на целеполагание. Они заполнили анкеты, в которых описали свои мечты и шаги к их достижению.
«Такие встречи помогают молодежи ознакомиться с проектами, которые проходят не только в нашем регионе, но и по всей России. Конечно, сейчас легко найти информацию в соцсетях. Но когда тебе рассказывает живой человек, который сам участвовал в этих программах, информацию воспринимать гораздо проще», — отметил организатор мероприятия Валерий Двойников.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.