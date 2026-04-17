Дуров: разработанное ЕК приложение для проверки возраста взломано за две минуты

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что разработанное Еврокомиссией приложение для проверки возраста пользователей было взломано всего за две минуты после презентации. По его мнению, такая легкость взлома может стать поводом для введения механизма цифровой слежки за гражданами Евросоюза.
Дуров отметил, что проект, на создание которого ушло более года, был представлен как инструмент, «уважающий конфиденциальность». Однако столь быстрый взлом, по его словам, ставит под сомнение как техническую реализацию, так и заявленные цели инициативы.
«ЕС хочет ввести обязательную проверку личности для всех пользователей социальных сетей и запретить доступ к ним лицам младше 18 лет. С этой целью Европейская комиссия потратила более года на разработку “приложения для проверки возраста”», — написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, действия европейских властей могут развиваться по трехэтапному сценарию: сначала — запуск приложения с акцентом на защиту приватности, потом — его уязвимость или взлом, а в итоге — отказ от конфиденциальности под предлогом усиления безопасности. Такой подход, как считает Дуров, может привести к созданию механизма цифрового контроля над пользователями социальных сетей в ЕС.
Дуров полагает, что обсуждаемая инициатива связана с планами ужесточить правила доступа к соцсетям, включая обязательную идентификацию пользователей и ограничения для лиц младше 18 лет.
Напомним, в ЕС создали приложение для проверки возраста пользователей в интернете. Оно потребует загрузить паспорт или удостоверение личности для подтверждения возраста и доступа к платформам. В Еврокомиссии заявили, что это нужно для защиты детей в сети.