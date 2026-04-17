В Хабаровске на ночь изменят движение трамваев из-за ремонта

В Хабаровске на время ночных ремонтных работ изменится движение трамваев, — сообщает пресс-служба мэрии города.
Ограничения будут действовать с 21:00 18 апреля до 05:00 19 апреля.
На этот период полностью приостановят движение трамвайного маршрута № 5 «Железнодорожный вокзал — Посёлок Кирова».
Кроме того, маршрут № 1 будет укорочен. Трамваи не будут ходить на участке от железнодорожного вокзала до 19-й школы и проследуют по изменённой схеме — «Дальхимфарм — Индустриально-экономический колледж».
Горожан просят учитывать изменения при планировании поездок.