Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске на ночь изменят движение трамваев из-за ремонта

Маршруты № 1 и № 5 временно скорректируют из-за работ на улице Шеронова.

В Хабаровске на время ночных ремонтных работ изменится движение трамваев, — сообщает пресс-служба мэрии города.

Ограничения будут действовать с 21:00 18 апреля до 05:00 19 апреля.

На этот период полностью приостановят движение трамвайного маршрута № 5 «Железнодорожный вокзал — Посёлок Кирова».

Кроме того, маршрут № 1 будет укорочен. Трамваи не будут ходить на участке от железнодорожного вокзала до 19-й школы и проследуют по изменённой схеме — «Дальхимфарм — Индустриально-экономический колледж».

Горожан просят учитывать изменения при планировании поездок.