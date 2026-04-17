Ясная погода сменится дождём и мокрым снегом в Хабаровском крае

Выходные в Хабаровском крае прогнозируются по большей части дождливыми. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», смещающийся западный циклон начнет оказывать влияние на погоду уже предстоящей ночью.
Таким образом, в субботу, 18 апреля, на юге пройдут дожди, местами сильные. Осадки сохранятся и в ночь на воскресенье, а днем 19 апреля возможен кратковременный дождь. На остальной территории края прогноз схожий, но при этом возможно прохождение мокрого снега.
— Ночь на 18 апреля будет довольно теплой — около 0…+6°C, с холодными местами на севере края 0…-5°C. Днем будет в пределах +7…+15°C на основной части края и до +1…+6°C на севере региона. В ночь на воскресенье прогнозируется уже 0…-6°C на большей территории и около −6…-11°C на севере. В дневные часы в основном температура составит 8−13 градусов тепла, — говорит начальник отдела долгосрочных прогнозов хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева.
В Хабаровске предстоящей ночью синоптики ожидают небольшой дождь, днем 18 числа — дождь. Температура в пределах +3..+5°C и +9…+11°C соответственно. Ветер будет северо-восточный, 7−12 м/с.
В воскресенье, 19 апреля, прогноз не обещает существенных осадков, ветер поменяет направление на восточное, до 8−13 м/с. Ночь будет прохладнее — до 0…+2°C, а днем все те же +9…+11°C.
Однако долгой передышка от дождя не будет, так как уже в начале следующей недели скажется влияние очередного циклона. Непогода продержится первые несколько дней, а затем во второй половине семидневки прогноз улучшится — осадки завершатся, температура несколько поднимется.