Ясная погода сменится дождём и мокрым снегом в Хабаровском крае

— Ночь на 18 апреля будет довольно теплой — около 0…+6°C, с холодными местами на севере края 0…-5°C. Днем будет в пределах +7…+15°C на основной части края и до +1…+6°C на севере региона. В ночь на воскресенье прогнозируется уже 0…-6°C на большей территории и около −6…-11°C на севере. В дневные часы в основном температура составит 8−13 градусов тепла, — говорит начальник отдела долгосрочных прогнозов хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева.