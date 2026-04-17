Строительная готовность объекта северного обхода Ростова составила 25%

— Держим ход строительства на особом контроле, поскольку северный обход станет ключевой артерией для регионального транзита. Сейчас завершается подготовка основания под финальные слои асфальтирования, а установленные деформационные швы на мостовом переходе рассчитаны на движение до 60-ти тысяч автомобилей в сутки, — прокомментировала заместитель губернатора — министр транспорта Ростовской области Алена Беликова.