Строительная готовность объекта северного обхода Ростова составила 25%

Реконструкция северного обхода Ростова-на-Дону ведется по графику. Строительная готовность объекта составляет 25%, сообщают региональные власти.
Подрядчик — организация ООО «Т-Транс» — выполняет ведет отсыпку земляного полотна, обустраивает кюветы и укладывает дорожное покрытие. Параллельно на мосту продолжаются работы по бетонированию.
— Держим ход строительства на особом контроле, поскольку северный обход станет ключевой артерией для регионального транзита. Сейчас завершается подготовка основания под финальные слои асфальтирования, а установленные деформационные швы на мостовом переходе рассчитаны на движение до 60-ти тысяч автомобилей в сутки, — прокомментировала заместитель губернатора — министр транспорта Ростовской области Алена Беликова.
Напомним, обход Ростова-на-Дону — часть Ростовского транспортного кольца. Строительство ведется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Реконструируемый участок протяженностью 8,45 км проходит через Мясниковский и Аксайский районы, а также часть Ворошиловского района Ростова-на-Дону. Речь идет о скоростной дороге категории 1Б с четырьмя полосами движения.
