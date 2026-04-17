В Тюмени стартовал новый поток Школы креативных индустрий

Новый поток Школы креативных индустрий запустили в Тюмени 8 апреля в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки Тюменской области.
Сезон посвящен продажам в креативных индустриях. Спикерами стали действующие предприниматели региона, в том числе представители «ОПОРЫ РОССИИ», которые поделятся практическим опытом ведения бизнеса, выстраивания продаж и развития проектов в креативных индустриях. В течение двух месяцев более 200 участников будут работать над упаковкой своих продуктов, построением системы продаж и достижением устойчивых результатов.
В программу Школы войдут анализ ключевых показателей бизнеса, определение целевой аудитории, выстраивание каналов продаж и ценообразования, применение инструментов искусственного интеллекта, меры государственной поддержки и коммуникации. Также состоятся мероприятия, направленные на формирование предпринимательского сообщества. По итогам программы участники смогут получить грантовую поддержку и представить свои проекты на финальной ярмарке 29 мая.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.