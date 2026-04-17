В Подмосковье приступили к активной фазе обновления тепло- и водоснабжения

Активная фаза модернизации тепло- и водоснабжения началась в Московской области в соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Например, на новой котельной в городе Электростали установили четыре современных котла отечественного производства, выйти на полную мощность работы планируется к июню. Также в поселках Фрязево, Всеволодово, Елизаветино и селе Иванисово введут в эксплуатацию четыре блочно-модульные котельные.
В целом госпрограмма модернизации ЖКХ Подмосковья в 2026-м охватывает почти 300 объектов, включая 135 котельных и 361 км теплосетей. Больше всего котельных модернизируют в округах Богородский, Лотошино, Рузский, Чехов и Дмитровский, а теплосетей — в Чехове, Электростали, Богородском, Дмитровском и Одинцовском.
«Все это делается для того, чтобы работа по теплоснабжению была максимально эффективна, в том числе в концевых домах. Все котельные, которые мы модернизируем или строим, закольцованы, они страхуют друг друга на случай внештатных ситуаций. В Электростали мы также меняем и сети. То же самое происходит в каждом городе Подмосковья: и Чехов, и Химки, и Подольск, и Одинцово — все без исключения имеют свои программы. Есть график работ и контроль за ними», — подчеркнул губернатор Андрей Воробьев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.