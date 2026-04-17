Вернулся с СВО и погиб на второй день работы в полиции: каким был убитый в перестрелке в Оренбуржье Никита Гнусин

После этого была свадьба, рождение ребенка, развод и служба в составе «БАРСа» на специальной военной операции. При этом всегда Никита Гнусин мечтал работать на государственной службе, потому после возвращения домой и пошел в правоохранительные органы. Он погиб на второй день работы в полиции.