Вернулся с СВО и погиб на второй день работы в полиции: каким был убитый в перестрелке в Оренбуржье Никита Гнусин

Полицейский Никита Гнусин, который был убит преступником во время задержания в Оренбургской области 16 апреля, впервые спас человека еще в 16 лет. Об этом «Комсомольской правде — Оренбург» рассказал его друг, которого тоже зовут Никита.
По словам молодого человека, 12 лет назад Никита Гнусин спас ему жизнь, вытащив в последний момент из воды.
После этого была свадьба, рождение ребенка, развод и служба в составе «БАРСа» на специальной военной операции. При этом всегда Никита Гнусин мечтал работать на государственной службе, потому после возвращения домой и пошел в правоохранительные органы. Он погиб на второй день работы в полиции.
Напомним, трагедия разыгралась накануне. Сотрудники полиции поехали на задержание преступника, который находился в федеральном розыске. Всю опасность операции полицейские осознавали и были готовы к трудностям. Тем не менее, преступник убил одного полицейского и еще нескольких ранил.
Позже местные власти ограничили посещение четырех сел, где разыскивают подозреваемого в стрельбе в полицейских. Так, под ограничения попали села Губерли, Белошапки, Хабарное и Старая Губерля.
Также в ГУ МВД по региону сообщили, что подозреваемый в нападении на полицейских в Оренбургской области, предположительно скрылся в гористой местности.