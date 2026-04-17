Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске началось благоустройство поперечных улиц исторического центра

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске стартовали работы по благоустройству поперечных улиц исторического центра города. Подрядная организация уже приступила к демонтажу старого покрытия на улице Диктатуры Пролетариата. Участок в районе дома № 28, где ведется разборка брусчатки, огорожен сигнальной лентой. Параллельно начались работы и на улице Кирова.

С учетом опыта прошлого года особое внимание уделяется культуре производства и вопросам безопасности. Демонтированную брусчатку аккуратно складируют для последующего вывоза в вечернее время. Для удобства горожан на ремонтируемых участках установлены временные дорожные указатели, помогающие пешеходам безопасно обходить зоны работ.

Основная цель проекта — сделать улицы максимально комфортными для пешеходов. Планируется четкое зонирование пространства: транзитные, фасадные и технические зоны будут разделены с помощью различных типов брусчатки. Также предусмотрено устройство современных систем водоотведения, установка гранитных понижений и бортовых камней, упорядочивание парковки и масштабное озеленение.

Кроме того, в рамках благоустройства появятся подземные кабель-каналы, куда перенесут воздушные провода, а также новые фонари с тёплым освещением, создающие более уютную городскую среду.

Глава Красноярска Сергей Верещагин отметил, что в этом году в центральной части города планируется привести в порядок три улицы — Диктатуры Пролетариата, Кирова и Сурикова общей протяженностью 3,3 км.

Благоустройство проводится в рамках подготовки к 400-летию Красноярска и является продолжением масштабных преобразований, начатых ранее. Проекты разработаны с учетом мнения жителей и анализа пешеходных потоков.