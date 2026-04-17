В Красноярске началось благоустройство поперечных улиц исторического центра

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске стартовали работы по благоустройству поперечных улиц исторического центра города. Подрядная организация уже приступила к демонтажу старого покрытия на улице Диктатуры Пролетариата. Участок в районе дома № 28, где ведется разборка брусчатки, огорожен сигнальной лентой. Параллельно начались работы и на улице Кирова.
С учетом опыта прошлого года особое внимание уделяется культуре производства и вопросам безопасности. Демонтированную брусчатку аккуратно складируют для последующего вывоза в вечернее время. Для удобства горожан на ремонтируемых участках установлены временные дорожные указатели, помогающие пешеходам безопасно обходить зоны работ.
Основная цель проекта — сделать улицы максимально комфортными для пешеходов. Планируется четкое зонирование пространства: транзитные, фасадные и технические зоны будут разделены с помощью различных типов брусчатки. Также предусмотрено устройство современных систем водоотведения, установка гранитных понижений и бортовых камней, упорядочивание парковки и масштабное озеленение.
Кроме того, в рамках благоустройства появятся подземные кабель-каналы, куда перенесут воздушные провода, а также новые фонари с тёплым освещением, создающие более уютную городскую среду.
Глава Красноярска Сергей Верещагин отметил, что в этом году в центральной части города планируется привести в порядок три улицы — Диктатуры Пролетариата, Кирова и Сурикова общей протяженностью 3,3 км.
Благоустройство проводится в рамках подготовки к 400-летию Красноярска и является продолжением масштабных преобразований, начатых ранее. Проекты разработаны с учетом мнения жителей и анализа пешеходных потоков.