В Красноярске началось благоустройство поперечных улиц исторического центра

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске стартовали работы по благоустройству поперечных улиц исторического центра города. Подрядная организация уже приступила к демонтажу старого покрытия на улице Диктатуры Пролетариата. Участок в районе дома № 28, где ведется разборка брусчатки, огорожен сигнальной лентой. Параллельно начались работы и на улице Кирова.