Олимпиаду проведут среди крокодилов — площадку в Австралии менять не будут

Власти австралийского штата Квинсленд отказались рассматривать альтернативные площадки для проведения соревнований по гребле на Олимпийских играх 2032 года. Об этом сообщает телеканал ABC.
По данным издания, соревнования планируется провести на реке Фицрой в городе Рокхэмптон. Министр спорта штата Тим Мандер заявил, что оснований для пересмотра решения нет и разработка резервного варианта не требуется.
Выбор локации ранее вызвал дискуссию среди спортсменов и специалистов. В числе факторов, вызывающих вопросы, назывались особенности течения реки и наличие крокодилов.
Власти региона утверждают, что объект соответствует необходимым требованиям. Окончательную оценку должна дать международная федерация гребли.
Ранее профильная структура, отвечающая за подготовку инфраструктуры к Играм, признала реку Фицрой пригодной для проведения соревнований. Специалисты провели проверку характеристик и заявили о соответствии международным стандартам.
Премьер-министр штата Дэвид Крисафулли сообщил, что будут приняты меры для минимизации возможных рисков, связанных с природными условиями.
Олимпийские игры 2032 года пройдут в Брисбене, при этом часть соревнований запланирована в региональных центрах, включая Рокхэмптон.
