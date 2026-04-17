Военные спутники России вывели на целевую орбиту

Военные спутники выведены на целевую орбиту и приняты на управление космическими войсками. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщили в Минобороны России.
Специалисты установили и поддерживают устойчивую телеметрическую связь с космическими аппаратами, их бортовые системы функционируют в штатном режиме.
Пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» состоялся в 2:17 по московскому времени на космодроме «Плесецк» в Архангельской области, передает Telegram-канал Zvezdanews.
