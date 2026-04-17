Кнопка на выход: с 1 мая минчане будут сами открывать двери в транспорте

«С 1 мая 2026 года в наземном городском пассажирском транспорте, оснащенном кнопками адресного открытия дверей, эти кнопки станут активными», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале транспортной организации.
Уточняется, что система будет работать в тестовом режиме.
Пассажиры столичного общественного транспорта смогут самостоятельно открыть двери, нажав на кнопку, чтобы войти в салон или выйти из него.
Кнопки будут приметны — их оснастят дополнительной светодиодной подсветкой, заверили в Минсктрансе.
Там также предупредили, что воспользоваться кнопкой, чтобы выйти из салона, можно будет только после полной остановки транспортного средства на остановочном пункте. Во время движения автобуса или троллейбуса система будет блокировать самостоятельное открытие дверей.
«Такой простой алгоритм действий сделает поездку более комфортной, сохраняя тепло в салоне общественного транспорта зимой и прохладу летом», — заверили в организации.