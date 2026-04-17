В аэропорту Красноярска у пассажиров изъяли и сожгли 66 килограммов еды

В аэропорту Красноярска у пассажиров изъяли 66 кг небезопасной продукции животного происхождения.

Источник: Комсомольская правда

C 1 по 15 апреля 2026 года в аэропорту Красноярска у пассажиров изъяли и уничтожили 66 килограммов карантинной продукции. Такой цифрой поделилась пресс-служба краевого Россельхознадзора.

В ходе проверок из ручной клади и багажа пассажиров международных рейсов изъяли мясные и молочные продукты, а также мед. Еду ввезли с нарушением ветеринарно-санитарных требований.

Сомнительный груз сожгли. За нарушения к административной ответственности привлекли 38 человек.

Кроме того, специалисты провели ветеринарный контроль и оформили вывоз пяти домашних животных. Питомцы отправились со своими владельцами в Хорватию, Венгрию, Францию, Турцию, Вьетнам.

