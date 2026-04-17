C 1 по 15 апреля 2026 года в аэропорту Красноярска у пассажиров изъяли и уничтожили 66 килограммов карантинной продукции. Такой цифрой поделилась пресс-служба краевого Россельхознадзора.
В ходе проверок из ручной клади и багажа пассажиров международных рейсов изъяли мясные и молочные продукты, а также мед. Еду ввезли с нарушением ветеринарно-санитарных требований.
Сомнительный груз сожгли. За нарушения к административной ответственности привлекли 38 человек.
Кроме того, специалисты провели ветеринарный контроль и оформили вывоз пяти домашних животных. Питомцы отправились со своими владельцами в Хорватию, Венгрию, Францию, Турцию, Вьетнам.
Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.