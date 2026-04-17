Пермские депутаты просят Госдуму разрешить строить АЗС на берегах рек

Депутаты заксобрания Пермского края предлагают изменить Водный кодекс РФ, чтобы можно было возводить автозаправочные станции в водоохранной зоне. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Поясняя желание строить АЗС на берегах рек и других водных объектов, депутаты обосновали свою инициативу тем, что действующие запреты не дают владельцам заправок внедрять современные технологии, которые уменьшат отрицательное воздействие на природу.

Проект законодательной инициативы одобрен в заксобрании в двух чтениях и будет направлен в Госдуму.