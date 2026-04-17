Красноярские бутлегеры произвели на даче больше 11 тысяч литров алкоголя

Сотрудники полиции пресекли работу нелегального цеха по производству фальсифицированного алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка. По предварительной информации, нелегальный бизнес организовали 60-летний мужчина и его 33-летний сын еще в 2020 году. Они производили и складировали алкоголь на дачном участке в Емельяновском муниципальном округе. Реализовывать продукцию им помогал 45-летний знакомый. В ходе обыска правоохранители обнаружили 21 резервуар объемом 500 литров каждый, свыше 270 пятилитровых бутылок, а также набор пищевых добавок и красителей для подкрашивания продукта. Из незаконного оборота изъято порядка 11 тысяч литров алкоголя, его стоимость превышает 6,7 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.