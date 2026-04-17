Сотрудники полиции пресекли работу нелегального цеха по производству фальсифицированного алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка. По предварительной информации, нелегальный бизнес организовали 60-летний мужчина и его 33-летний сын еще в 2020 году. Они производили и складировали алкоголь на дачном участке в Емельяновском муниципальном округе. Реализовывать продукцию им помогал 45-летний знакомый. В ходе обыска правоохранители обнаружили 21 резервуар объемом 500 литров каждый, свыше 270 пятилитровых бутылок, а также набор пищевых добавок и красителей для подкрашивания продукта. Из незаконного оборота изъято порядка 11 тысяч литров алкоголя, его стоимость превышает 6,7 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.
Красноярские бутлегеры произвели на даче больше 11 тысяч литров алкоголя
