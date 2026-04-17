В Казани волонтеры привели в порядок два подземных перехода на Большой Крыловке

В Казани 20 активистов «Молодой гвардии» и «Российских студенческих отрядов» привели в порядок два подземных перехода на улице Большая Крыловка. Молодые люди участвовали в «акции чистоты», которую инициировали комитет внешнего благоустройства и комитет по делам детей и молодежи.
На время работы участники попробовали себя в роли сотрудников МУП «Городские мосты». За несколько часов ребята очистили переходы после зимнего периода: вымыли стены и элементы конструкций, покрасили перила. Самой трудной частью работы стало удаление надписей с различных поверхностей. Часть из них не удавалось убрать даже после обработки специальными растворами.
Напомним, в Казани на Тэцевской появилась отапливаемая остановка с электронным табло. Новый павильон оснастили сплит-системой и удобными сиденьями.