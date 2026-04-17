Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казани волонтеры привели в порядок два подземных перехода на Большой Крыловке

Активисты вымыли стены, покрасили перила и очистили конструкции от надписей.

Источник: Комитет внешнего благоустройства города

В Казани 20 активистов «Молодой гвардии» и «Российских студенческих отрядов» привели в порядок два подземных перехода на улице Большая Крыловка. Молодые люди участвовали в «акции чистоты», которую инициировали комитет внешнего благоустройства и комитет по делам детей и молодежи.

На время работы участники попробовали себя в роли сотрудников МУП «Городские мосты». За несколько часов ребята очистили переходы после зимнего периода: вымыли стены и элементы конструкций, покрасили перила. Самой трудной частью работы стало удаление надписей с различных поверхностей. Часть из них не удавалось убрать даже после обработки специальными растворами.

Напомним, в Казани на Тэцевской появилась отапливаемая остановка с электронным табло. Новый павильон оснастили сплит-системой и удобными сиденьями.