Жителям Алматы назвали места, где можно купить продукты по сниженным ценам

В Алматы 18 и 19 апреля 2026 года пройдут ярмарки выходного дня с участием 305 фермеров и производителей, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В пресс-службе городского акимата уточнили, что в ассортименте представлены мясо, яйца, овощи и фрукты, кисломолочная продукция, мед и другие продукты.

Благодаря прямым поставкам цены на социально значимые товары ниже рыночных на 15−20%.

Стоит отметить, что ярмарки работают каждую субботу и воскресенье с 09:00 до 18:00 в четырех районах города.

Адреса ярмарок, где можно приобрести продукты по сниженным ценам:

Бостандыкский район: мкр. Казахфильм; Ауэзовский район: ул. Рыскулбекова, 33/2; Медеуский район: пересечение улиц Мендыкулова и Бектурова; Алмалинский район: ул. Масанчи, между улицами Айтеке би и Гоголя.

Ранее жителям и гостям Астаны также рассказывали, где можно приобрести продукты по выгодным ценам.