Ипотека без первоначального взноса в Казахстане: что реально в 2026 году

Ипотека без первоначального взноса: как это возможно?
Минимальный порог по большинству продуктов сохраняется на уровне 15−30%, а в отдельных жилищных программах — выше, сообщает El.kz. При этом существуют легальные механизмы, позволяющие обойтись без собственных накоплений. Они заменяют первоначальный взнос другими формами обеспечения.
Почему банки требуют первоначальный взнос?
Первоначальный взнос — это часть стоимости жилья, которую заемщик оплачивает самостоятельно. Для банка это ключевой индикатор платежеспособности и финансовой дисциплины клиента. Чем выше взнос, тем ниже риски для кредитора. Заемщик может рассчитывать на более выгодную ставку и большую вероятность одобрения.
Как можно взять ипотеку без «живых» денег?
На практике основной способ — предоставить дополнительный залог. Схема работает так: помимо приобретаемой квартиры, заемщик закладывает еще одну недвижимость. Это может быть собственное жилье или объект, принадлежащий родственникам. В результате первоначальный взнос формально не требуется, но под обременением оказываются сразу два объекта недвижимости. Если заемщик перестает платить, банк имеет право реализовать оба объекта для погашения долга.
Дополнительная недвижимость может принадлежать не только самому заемщику. Часто в сделке участвуют родственники или близкие, которые становятся созаемщиками. Это означает полную финансовую ответственность по кредиту. В случае просрочек риски распространяются и на их имущество.
Альтернатива — пенсионные накопления
Еще один легальный инструмент — использование средств из пенсионных накоплений. Если сумма превышает установленный порог достаточности, часть средств можно направить на первоначальный взнос. Это снижает долговую нагрузку и повышает шансы на одобрение ипотеки.
Почему не стоит брать кредит на взнос?
Эксперты не рекомендуют оформлять потребительский кредит для внесения первоначального взноса. Такая схема увеличивает долговую нагрузку заемщика. В результате банк может отказать в ипотеке из-за недостаточной платежеспособности.
О «серых» схемах
На рынке встречаются предложения оформить ипотеку без взноса через искусственное завышение стоимости жилья. Суть схемы — в поддельной оценке недвижимости, которая создает видимость внесенного взноса. Однако такие действия незаконны и несут серьезные риски. Банк может отказать в кредите, а заемщик — потерять деньги, уплаченные посредникам. В отдельных случаях возможны санкции, включая попадание в черные списки.
Итог:
Формально ипотека без первоначального взноса в Казахстане возможна только через дополнительные инструменты — залог или пенсионные накопления. Полностью «нулевой» вход без рисков и условий на рынке отсутствует. Для заемщика это означает необходимость либо накопить стартовый капитал, либо заранее оценить риски и обязательства при использовании альтернативных схем.