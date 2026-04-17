Космические аппараты в интересах Минобороны РФ выведены на целевую орбиту

В Минобороны сообщили, что бортовые системы работают в штатном режиме.

Источник: Комсомольская правда

Космические аппараты в интересах Минобороны России выведены на целевую орбиту после запуска «Союз-2.1б» и взяты на управление ВКС. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В расчетное время космические аппараты выведены на целевую орбиту и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС», — говорится в сообщении от ведомства.

В пятницу, 17 апреля, в 02:17 по московскому времени с космодрома Плесецк успешно запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» с аппаратами для МО. С космическими аппаратами сохраняется устойчивая связь, их бортовые системы работают штатно.

Ранее KP.RU сообщил, что в феврале 2026 года состоялся еще один запуск ракетоносителя на целевую орбиту в интересах Минобороны РФ. Он также прошел успешно. Запуск выполнен Космическими войсками ВКС, аппараты выведены на орбиту по заказу Минобороны России.