Назван топ-10 самых сильных валют 2026 года — тенге среди них

Нефть переписала правила игры.
В начале 2026 года рынок ждал предсказуемого развития событий: экономика США плавно замедлялась, Федеральная резервная система снижала ставку как минимум дважды, а остальные центробанки планеты тихонько двигались следом.
Конфликт вокруг Ирана этот сценарий разрушил за сутки. Цены на нефть то поднимались до 120 долларов за баррель, затем откатывались к 95 долларам — что все равно значительно выше привычных цен.
Естественно, что тут же выросли глобальные инфляционные ожидания и изменилась риторика центробанков.
ФРС США взяла паузу, а в Европе и Азии усилились сигналы ужесточения политики. Разница в ставках начала расширяться, и доллар оказался под давлением.
Тенге оказался там, где делают деньги.
Нынешний срез валютного рынка выглядит парадоксально. По мнению макроаналитика Пьеро Чингари (Piero Cingari), тенге занимает 5 место среди валют, укрепившихся к доллару с начала года.
Ключевое объяснение происходящего лежит в структуре экономики РК, где большую долю экспортной выручки обеспечивает нефть.
Рост цен автоматически увеличивает приток валюты в страну. Это прямо отражается на курсе. Председатель Национального банка Тимур Сулейменов подчеркивал, что при неизменных объемах экспорта именно цена формирует дополнительную выручку. Во время обострения на Ближнем Востоке рынок фактически работал в пользу тенге.
«Основная экспортная статья Казахстана — это нефть, которая растет в цене и составляет более 50% от экспортной выручки. Объемы остались те же, цена растет, объем экспортной выручки тоже растет», — сказал Сулейменов.
Второй уровень поддержки — процентная ставка. Базовая ставка Нацбанка составляет 18%. Такая доходность делает тенговые активы привлекательными для инвесторов. В конце 2025 года выросли вложения нерезидентов в государственные облигации Казахстана. Это усилило спрос на тенге и закрепило тренд.
Две оценки — одна картина.
Интересно, что оценка динамики валют зависит от методик. Ранее мы давали расчеты платформы Koyfin, где рост тенге к доллару достиг +14,97% за шесть месяцев. (Подробнее — в материале «Тенге стал самой быстро крепнущей валютой мира».) При этом названы и другие валюты, показавшие положительный темпы к USD:
рубль: +4,13% юань: +3,68% норвежская крона: +2,71% евро: −0,93% фунт: −1,38% йена: −5,19%
Разница в оценках связана с методикой. Расчет Пьеро Чингари — это сравнительный рейтинг с начала года (3 месяца) с единой базой и ограниченной выборкой валют, где важна сопоставимость стран. Поэтому у него тенге показывает +6,70% и 5 место. Данные Koyfin — это фактическая динамика курсов по рыночным котировкам с другими временными срезами (6 месяцев) и точками отсчета, без «сглаживания» под рейтинг. Поэтому рост выше — +14,97%.
Первый подход отвечает на вопрос «кто сильнее других», второй — «насколько вырос курс в реальности», и в обоих случаях вывод совпадает: тенге находится среди лидеров.
Тенге получил все сразу — а что дальше?
Этот пример, наверное, впервые в истории независимого Казахстана показывает, как причудливо могут «сойтись звезды на экономическом небосклоне». Валютный рынок отреагировал не только на экономику и новые риски в мире, но и на многие другие составляющие.
Текущая динамика держится на внешних условиях. Это очень капризные переменные: цена на нефть, напряженность в мире, грамотные действия регулятора и интерес иностранных инвесторов. Если эти факторы разойдутся или ослабнут, курс тенге может развернуться так же быстро, как и укрепился.
Ранее мы рассказали об обновленном прогнозе Нацбанка РК по курсу доллара, инфляции и ВВП.