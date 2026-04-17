Назван топ-10 самых сильных валют 2026 года — тенге среди них

Разница в оценках связана с методикой. Расчет Пьеро Чингари — это сравнительный рейтинг с начала года (3 месяца) с единой базой и ограниченной выборкой валют, где важна сопоставимость стран. Поэтому у него тенге показывает +6,70% и 5 место. Данные Koyfin — это фактическая динамика курсов по рыночным котировкам с другими временными срезами (6 месяцев) и точками отсчета, без «сглаживания» под рейтинг. Поэтому рост выше — +14,97%.