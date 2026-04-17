«Техника отлично показывает себя в работе»: региональный оператор «РОСТтех» активно обновляет автопарк

Региональный оператор «РОСТтех» продолжает расширять автопарк, добавив четыре новые машины для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов.
Два из них — мусоровозы оснащены задней загрузкой и могут перевозить железные и пластиковые баки, а также контейнеры. Новые мусоровозы обладают увеличенной вместимостью и высоким коэффициентом прессования, позволяя вывозить до 150 баков за один рейс. Техника уже вышла на маршруты.
Кроме привычных мусоровозов, автопарк пополнился ломовозом и мультилифтом. Ломовоз незаменим в уборке крупногабаритных отходов, отмечают в компании. При помощи клешни оператор может убрать даже самый мелкий мусор. Водитель ломовоза Александр отмечает, что умение и опыт позволяют поднять даже спичечный коробок.
Машины-мультилифты задействованы в транспортировке «хвостов», оставшихся после сортировки ТКО. Такой способ транспортировки самый герметичный и исключает разлет мусора, отмечают специалисты.
Руководитель департамента регионального оперататора Владимир Потриденный отметил, что компания планирует и дальше усиливать автопарк:
«В этом году мы значительно усилили автопарк: 17 единиц новой техники, в том числе мультилифт и ломовоз. Эта техника отлично показывает себя в работе, мы не планируем останавливаться на текущих приобретениях: будем обновляться и увеличивать парк дальше».