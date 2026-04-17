Красноярцев приглашают на бесплатный показ фильма про интересные места в городе и встречу с известным гидом

20 апреля в 12:30 Дом кино (пр. Мира, 88) приглашает на творческую встречу с Ильей Кузнецовым, гидом по нетуристическому Красноярску, и кинопоказ фильма «Красноярск — как иллюзии», где в пяти новеллах рассказываются удивительные истории о городе.
«Красноярску почти 400 лет, но, несмотря на такой юный возраст, он с каждым днем преображается: улучшаются пространства, сохраняется облик главных улиц, по которым в теплые летние дни гуляют взрослые и дети. Центр города является местом притяжения, а памятники и старинные здания украшают его улицы и площади. Они напоминают, что здесь рождалась история», — рассказали организаторы показа.
О прошлом и о старейшем кинотеатре «Дом кино» расскажет аттестованный гид-экскурсовод Илья Кузнецов, автор ТГ-канала «Гид в нетуристическом городе» и финалист краевого конкурса «Сохраним наследие» 2025 в номинации «Лучшая практика в сфере творческих (креативных) индустрий в наследии».
Команда Дома кино и студия «Шишка. Медиа» в 2022 году сняли фильм «Красноярск — как иллюзии», в котором герои делятся мифами и историями о том, что делает город для нас родным.
Новелла «Золото Сибири», стилизованная под комедию немого кино, освещает период золотой лихорадки в Красноярском крае, а «Олимпия» — это фантазия о быте юной швейцарской гувернантки Олимпии Риттенер в доме золотопромышленника Кузнецова на рубеже XIX века. В новелле «Кинематограф» состоится диалог ожившей Мадонны с фасада кинотеатра и директора о любви к кинематографу.
«Маргарита» — почти детективная зарисовка о потомке Гадаловых, Маргарите Бодровой, прилетевшей восстановить семейную историю. «По пути на Сахалин» — хулиганское путешествие во времени с интерпретацией Чехова от красноярского блогера Василия Прокушева: его герой бродит по современным улицам, сравнивая их с городом столетней давности.
Наше мероприятие раскроет родной город с новой стороны: осветит периоды жизни людей, которые развивали промышленность, творили искусство и формировали культурное наследие. Вы узнаете новые факты о Красноярске, увидите знакомые места в историческом контексте и ощутите вклад жителей в его развитие.
Вход по бесплатным билетам, которые можно взять в кассе кинотеатра.