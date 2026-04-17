Количество аптек в Нижегородской области увеличилось почти на 20% за пять лет

На конце 2025 года в Нижегородской области насчитывалось 16 329 магазинов розницы. Также работали 3 066 павильонов, палаток и киосков, функционировала 1 931 аптека. Об это сообщили в Нижегородстате.
За последние пять лет в регионе значительно выросло число аптек — на 18,7%. Также с 2020 года наблюдается увеличение числа магазинов на 4,4% с уменьшением их площади на 2,6%. За указанный период сократилось количество нестационарных точек на 15,2%.
В Нижегородской области преобладают универсальные и специализированные объекты непродовольственных товаров, на которые приходится почти 47% от всех магазинов. Самую большую долю занимают минимаркеты. При этом за пять лет зафиксирован рост числа супермаркетов на 47,2% и уменьшение числа гипермаркетов на 54,8%.
По итогам 2025 года большинство павильонов, аптек, палаток и киосков, магазинов были расположены в городах и поселках городского типа. В сельской местности преимущественно действуют минимаркеты.
Согласно информации, в Нижегородской области в прошлом году были открыты 6 розничных рынков на 1 734 торговых места. Регион провел 526 ярмарок, на которых предпринимателям предоставили 27 247 торговых мест.
