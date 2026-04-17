Бабушкам разрешили брать отпуск по уходу за внуком в Волгограде

В Волгограде в СФР напомнили: отпуск по уходу за малышом может взять не только мама, но и работающий родственник, который фактически ухаживает за ребенком. Подойдет и бабушка.
Чтобы оформить отпуск и пособие, нужно принести работодателю два заявления: одно — о предоставлении отпуска по уходу за ребенком до трех лет, второе — о назначении ежемесячного пособия. Форма второго заявления утверждена приказом СФР от 22.04.2024 № 643.
ерриториальный орган СФР при назначении выплаты может попросить работодателя подтвердить документами, что сотрудница действительно приходится бабушкой ребенку, за которым она планирует ухаживать.
Получение пособия по уходу за ребенком не влияет на пенсию — она сохранится на весь период ухода.
